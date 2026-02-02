AI企業のOpenAIは、2026年1月にチャットAIのChatGPT内で広告を表示するテストを開始すると発表しました。このChatGPT内に表示される広告はすでに一部ユーザー向けに表示されはじめていることが明らかになっています。OpenAI says you can trust ChatGPT answers, as it kicks off ads rollout preparationhttps://www.bleepingcomputer.com/news/artificial-intelligence/openai-says-you-can-trust-chatgpt-answers-as-it-kicks-o