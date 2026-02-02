「こうちeye」では今回の衆議院選挙で県内2つの小選挙区の候補者に選挙の争点となる政策課題について、それぞれの考えを聞いています。4回目の今回は人口減少対策です。高知県の人口は毎年1万人以上減り続け、去年室戸市は北海道を除く自治体の「市」として初めて、人口1万人を割り込みました。出生数も改善の兆しがなく、去年1年間に生まれた赤ちゃんは過去最少の3086人でした。少子高齢化の中、各産業分野で担い手不足が深刻化し