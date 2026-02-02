節分を前に2月1日に県立のいち動物公園で動物たちに恵方巻がプレゼントされました。大きな恵方巻をほおばるアミメキリン。香南市の県立のいち動物公園では動物たちの健やかな成長や健康を願って毎年、恵方巻をプレゼントしています。今年やモルモットやチンパンジー、キリンなどに動物たちの好物で作った恵方巻が用意されました。チンパンジーに用意されたのはニンジンやコマツナなどをのりで巻いた恵方巻。動物たちは