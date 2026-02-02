2日午後5時半ごろ、小国町綱木箱口の国道113号で車3台が絡む事故と車同士の接触事故が相次いで発生しました。警察によりますと、これまでの所、大けがをした人はいないということです。事故の影響で、現場の道路では午後5時半すぎから交通規制が行われています。迂回路はなく、午後6時半現在、現場一帯では渋滞が発生しています。山形県内では2日朝、戸沢村古口の国道47号で雪の影響で車の接触事故やスタックが相次ぎ、戸沢村古口
