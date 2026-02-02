中国共産党と台湾の最大野党・国民党との交流の枠組み「国共フォーラム」に出席するため、国民党の副主席が北京へ出発しました。中国共産党と台湾・最大野党の国民党との交流・協議の枠組み「国共フォーラム」は、あす、北京で開催される予定です。およそ9年ぶりの開催で、「両岸交流協力の展望」がテーマになるとしています。フォーラムに出席する国民党の蕭旭岑副主席がけさ、空港で報道陣の取材に応じました。蕭旭岑 副主