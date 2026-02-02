『ぴえろ魔法少女シリーズ』の新作テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』（4月放送）のメインビジュアル＆メインPV第1弾が公開された。オープニング主題歌はK-POPグループ・ILLIT (アイリット)が担当する。【画像】変身前・変身後の姿！『魔法の姉妹ルルットリリィ』場面カットメインビジュアルは、それぞれステッキを手にしたリリィとルル、うぐいすとあずきが宙に浮かぶ姿が描かれており、背景はネオンで彩られ、新しく