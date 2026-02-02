中米コスタリカで大統領選挙が行われ、現大統領の後継候補とされるフェルナンデス氏が勝利しました。コスタリカで1日、任期満了に伴う大統領選挙が行われ、現職のチャベス大統領の後継候補である中道右派のラウラ・フェルナンデス氏が、当選条件となる得票率40%以上を獲得し、勝利しました。コスタリカでは、麻薬組織による組織犯罪や殺人が増加傾向にあり、今回の選挙では治安対策が一つの争点となっていました。フェルナンデス候