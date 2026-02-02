5人組ガールグループ・ILLIT（YUNAH、MINJU、MOKA、WONHEE、IROHA）の新曲「Bubee」が、テレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』の主題歌に決定した。【写真】レトロなキュートさ！ILLITソロフォトテレビアニメ『魔法の姉妹ルルットリリィ』は、国内外で多数のファンに支持され続ける、スタジオぴえろ制作の『魔法少女シリーズ』の最新作。過去には『魔法の天使クリィミーマミ』等が公開され、1998年以降、約28年ぶりのシリ