2日、群馬県桐生市の信用金庫に男が押し入り現金200万円を奪う強盗事件がありました。警察が逃走した男の行方を追っています。警察によりますと、2日午後1時前、桐生市の信用金庫に男が押し入る強盗事件がありました。男はカウンターを乗り越えたうえ、おもちゃのけん銃のようなものを見せて片言の日本語で「お金出せ、早くしろ」と従業員を脅し、現金200万円を奪ったということです。また男は段ボールの箱を残していきましたが、