日本バスケットボール協会（JBA）は2日、男子日本代表のヘッドコーチ（HC）であるトム・ホーバス氏（59）との契約を終了したことを発表した。JBAによると「本件は、今後の代表強化に関しての方向性の相違によるもので、個人の責に帰すものでは無く、JBAとしての今後の方針に沿って総合的に判断し、契約終了の決定に至りました」と説明。「2015年に女子日本代表のコーチに就任されてから本日までのトム・ホーバス氏の日本バスケット