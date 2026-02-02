9人組グループ・Snow Manの佐久間大介が初単独主演を務める映画『スペシャルズ』（3月6日公開）の完成披露試写会が2日、都内で開催された。佐久間が、腰にモデルガンを携えて登場した。【集合ショット】圧巻！白スーツで登場した佐久間大介＆中本悠太らイベントには、佐久間、椎名桔平、中本悠太（NCT）、青柳翔、小沢仁志、内田英治監督が登壇。本作が映画単独初主演となる佐久間は「映画単独初主演作が、内田監督ということ