あす（火）は、日本海側の低気圧や前線の影響で、日本海側の地域では午前中は雪が降る予想です。ただ、午後からは雪の範囲は狭くなり、止むところがほとんどとなるでしょう。また、今夜は一時的に太平洋側の地域でも雨や雪の降る所がありますが、こちらもあす朝までには止みそうです。【あすの各地の予想最高気温】札幌： 1 ℃釧路： 0 ℃青森： 2 ℃盛岡： 2 ℃仙台： 6&