朝日新聞出版からムック本の編集業務を委託されていたフリーランスの女性が、担当デスクからパワハラを受けたとして、同社側に損害賠償を求めた訴訟は東京高裁（春名茂裁判長）で和解が成立した。2日、原告側が明らかにした。1月16日付。原告側によると、和解条項には担当デスクが「考え方が非常識」などとするメールを女性に送ったことについての謝罪や、フリーランスへのハラスメントを防ぐ社内研修の徹底が盛り込まれた。