楽天モバイルは２日、２０２７年までに主要都市の地下鉄で通信網を強化すると発表した。ＳＮＳの利用や動画視聴などでデータ通信量の増加が続く中、人が混み合う場所の通信品質を向上させて利用者拡大を狙う。地下鉄では、基地局の周波数帯を拡張する工事を進め、一度に処理できるデータ量を４倍に増やす。通勤ラッシュ時など利用者が集中する時間帯でも通信速度が落ちにくくなるという。首都圏では、２５年までに私鉄の地下