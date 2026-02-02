日本体操協会は2月2日、都内で「2025世界選手権・体操ニッポン選手団祝勝会」を行った。25年度は新体操フェアリージャパンが史上初の団体金メダルを獲得。体操では、男子の橋本大輝（24）が個人総合3連覇、女子の杉原愛子（26）が床で金、トランポリン女子シンクロも金メダルを獲得するなど、飛躍の1年となった。活躍した選手がそろった華やかな祝勝会となったが、体操男子の大エースと若手ホープが、壇上で火花を散らす場面が