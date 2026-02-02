「阪神２軍春季キャンプ」（２日、具志川）具志川では新外国人のモレッタが初ブルペン入り。ドラフト１位の立石はリハビリ後、初の屋外ノックを行った。平田２軍監督の一問一答は以下の通り。−立石は屋外ノック。「５０本ぐらいでしょ。スローイングもいいしね。ああやってノックを受けたりすることで、下半身をどんどん、上げていくっていうかな。やっぱり、股割ってしっかり捕ると、すごくいい強化にもつながるんでね