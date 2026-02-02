浜岡原発の審査データ不正に揺れる中部電力は、再稼働が不透明な状況でも事業運営を可能とする中期経営計画を策定する方針を示しました。 【写真を見る】浜岡原発の“データ不正問題” 中部電力･林社長｢再稼働が不透明でも 事業運営可能な計画検討｣ 中期経営計画の方針示す （中部電力 林欣吾社長 2月2日定例会見）「原子力事業の根幹を揺るがしかねない重大な事案を発生させたことについては、心より深くお詫び申し