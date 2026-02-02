浜岡原発をめぐるデータ不正問題で、中部電力の林社長は2日、将来的な再稼働に向けた検討は進めていく考えを示しました。中部電力の林欣吾社長：「再稼働を目指して進むべくスタートラインにつくことだと思っております。事実解明と再構築を一生懸命やること、それで初めてスタートラインにつけるものだと思っております」中部電力の林欣吾社長は2日の定例会見で、現時点で浜岡原発の再稼働は見通せないとし