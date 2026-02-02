けさ早く山形県新庄市で、除雪作業をしていた62歳の女性が転倒し、背骨を折る大けがをしました。 警察によりますと、2日の午前6時前、新庄市金沢のアパートの敷地内で、このアパートに住むパート従業員の62歳の女性が除雪作業中に転倒しました。 女性は、駐車場でスノーダンプを使って除雪をしていた際、足を滑らせて転倒し、地面に腰を強く打ち付けたということです。 近くで除雪作業をしていた人が消