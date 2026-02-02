２月８日の衆議院選挙の投開票日まであと６日。元維新の前職に、各党の新人が挑む大阪２区を取材しました。立候補しているのは４人です。▽無所属・自民党推薦・前職守島正候補（４４）▽維新・新人高見亮候補（４７）▽共産・新人小川陽太候補（４８）▽参政・新人石橋篤史候補（４７）元維新の前職・守島正さん（４４）が立候補今回は無所属で自民党推薦で出馬大阪市阿倍野区や生野区など４つの行政区から