国際ジャーナリスト・作家の落合信彦 （おちあい・のぶひこ）さんが1日午前8時8分、老衰のため亡くなった。84歳だった。落合さんが初代CMキャラクターを務めた缶ビール「アサヒスーパードライ」を販売するアサヒビールは2日、公式Xで落合さんを追悼した。【写真】貴重な発売日の広告…落合信彦さんを追悼したアサヒビールの投稿落合さんは、1942年1月8日生まれ、東京都出身。アメリカのオルブライト大学、テンプル大学大学院で