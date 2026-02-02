ライプツィヒは2日、ブライトンからU−21ドイツ代表MFブラヤン・グルダを今シーズン終了までの期限付き移籍で獲得したことを発表した。背番号は「10」を着用し、ドイツメディア『スカイ』によると買い取りオプションは付帯しないという。2004年5月31日生まれのグルダは現在21歳。マインツの下部組織出身で2023年1月にトップチームデビューを飾ると、2024年夏の移籍市場でプレミアリーグのブライトンへ完全移籍を果たした。右ウ