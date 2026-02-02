ボートレースからつのG1「第72回九州地区選手権」は4日目を終えた。塩田北斗（38＝福岡）は前節に急降下した54号機を引き、前検から伸びはかなり劣勢。整備に悪戦苦闘した。「急に悪くなったみたいだし前操者も何もしていない。何が原因だか分からないので苦労した」と、ピストン、リング、シャフトと整備はやり尽くした。「何とか持つくらいの伸びにはなりました」と努力は報われ、何とか予選突破を果たした。決していい