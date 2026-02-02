リヴァプールに所属するハンガリー代表MFドミニク・ソボスライが自身の起用法について言及した。2月1日、イギリスメディア『リヴァプール・エコー』がコメントを伝えている。中盤を主戦場としているスボスライだが、アルネ・スロット体制2年目の今シーズンは右サイドバック（SB）での起用が増加。プレミアリーグ第2節ニューカッスル戦で初めて起用されると、オランダ代表DFジェレミー・フリンポンと北アイルランド代表DFコナー