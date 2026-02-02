Mizkanは今春、「フルーティス」ブランドのニューアルを実施。2月13日より「業務用フルーティス りんご酢ざくろ(6倍濃縮タイプ)」を、2月18日より「長野県産シャインマスカット」「福岡県産あまおう」「国産白桃」「ざくろ」を新発売する。ミツカン「フルーティス」今春発売の新ラインアップ今回のブランドリニューアルでは、従来の“健康のためのお酢ドリンク”の枠を超え、果実のおいしさを主役にした“新・果実体験”を楽しめる