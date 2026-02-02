マネーフォワードホームが提供する光インターネットサービス「マネーフォワード光 powered by NURO」の戸建て向け2ギガプランの月額基本料金が、これまでより300円安い月額4,900円に割引される特典が追加された。対象者は、2月1日以降に「マネーフォワード光 powered by NURO」2ギガプランを申し込んだ人。「マネーフォワード光 powered by NURO」は、通信速度が最大2ギガビット／秒（2Gbps）の高速光回線「NURO 光」を活用したイ