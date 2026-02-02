Ｊリーグ初代チェアマンの川淵三郎氏が２日、サッカー界の?風習?を批判した。８９歳の同氏はこの日、都内で行われた明治安田Ｊリーグ百年構想リーグの開幕イベントに出席し、Ｊリーグの野々村芳和チェアマンとトークセッションを行った。その中でサッカー選手が審判に抗議する状況について触れ「今、ものすごく言うよね。それが一番気に入らない。審判に文句言ってどうするの。ラグビーは一切言わない。ラグビーの人から、なん