【モデルプレス＝2026/02/02】元モーニング娘。でタレントの石川梨華が2月2日、自身のInstagramストーリーズを更新。前日の料理をアレンジした一品を公開し、反響が寄せられている。【写真】41歳元モー娘。「お姉ちゃんがくれた新しい器」に盛り付けたアレンジメニュー◆石川梨華、サムゲタンアレンジ披露1日の投稿で手作りサムゲタンを公開していた石川。今回の投稿では「サムゲタンアレンジ」と添え、「ラー油、豆板醤、コチュジ