東京国際大学／リチャード・エティーリ選手 「香川丸亀国際ハーフマラソン大会」が1日に開かれました。 男子は東京国際大学のリチャード・エティーリが14kmほどのところで先頭に立ちます。その後、独走し59分7秒でゴール。大会記録を更新しました。 （東京国際大学／リチャード・エティーリ選手）「この試合に勝ててうれしい」 日本人トップは荻久保寛也で全体4位