香川ファイブアローズ バスケットボールB3、香川ファイブアローズはアウェーで山口との2連戦に臨みました。 2戦目の1日は、第4クオーター終了時点で80対80の同点、5分間の延長戦へ。 91対91で迎えた残り13秒。高橋育実がスリーポイントを決めて勝利。ファイアローズは31日も勝利し、山口相手に2連勝を飾りました。 1日【香川ファイブアローズ94‐91山口パッ