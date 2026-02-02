【AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット】 2月 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、オプションパーツ「AZ-14EX ライガーゼロ専用 イクスユニット」を国内のタカラトミーモール含む「T-SPARK ZONE」流通限定商品にて2月に予約受付を開始する。 本商品は別売りの「AZ-02EX2 ライガーゼロ