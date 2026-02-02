岡山県庁 岡山県と岡山県人権啓発活動ネットワーク協議会は、2月21日、女子バレーボール・SVリーグの岡山シーガルズの公式戦が行われるシゲトーアリーナ岡山(岡山・北区いずみ町)で、人権啓発活動を行います。 入場者者(先着800人)に選手の人権メッセージ入りパンフレットなどを配布するほか、人権に関するアンケートの回答者(先着200人)に人権オリジナルグッズをプ