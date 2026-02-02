埼玉西武ライオンズの二軍・三軍が今年も春野球場で春季キャンプを行っています。2月1日から高知市の春野球場で行われている埼玉西武ライオンズ二軍・三軍の春季キャンプ。1980年以降、毎年開かれていて今年で47回目です。キャンプには四国銀行からドラフト6位で入団した川田悠慎選手や明徳義塾高校出身の岸潤一郎選手が参加しています。選手たちは心地よい日差しが降り注ぐ中、リラックスした様子で打撃練習に取り組み、汗を流し