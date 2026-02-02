高知龍馬マラソン実行委員会の総会が2月2日に高知市で開かれ、来年の大会は2027年2月21日に開催されることが決まりました。県庁で開かれた高知龍馬マラソン実行委員会の総会で大会事務局から来年の開催要項の案が示され、日程は2027年2月21日に決まりました。種目についても今年と同様、フルマラソンのほかにファンランとペアリレーを実施し、定員もフルマラソン1万人、ファンラン500人、ペアリレー300組と今年と同規