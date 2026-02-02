20代～30代の尽きない毛穴悩みに寄り添う「パーフェクトワンフォーカス」から、人気クレンジングバームがリニューアル登場します。毛穴汚れは落としたいけれど、乾燥は避けたい…そんな大人女性の本音に応える処方へアップデート♡毎日のクレンジングタイムを心地よく、そして前向きなスキンケア習慣へ導いてくれる一本です。先行販売と全国発売のスケジュールも要チェックです。