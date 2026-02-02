ゲーム『俺の瞳で丸裸！不可知な未来と視透かす運命』の「アニメ化決定」がSNS上で拡散されていることについて、PCゲームメーカーのHULOTTE公式は「該当作品のアニメ化が決定したといった事実はございません」と否定し、虚偽情報であることを発表。これを受け、最初に「アニメ化決定」を発表したイラストレーター・原画家の池上茜が2日、自身のXを更新し、「アニメ化を実現したい」という気持ちから個人の判断で発表したことを説