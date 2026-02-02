週明け２日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前週末比３８６円９６銭（０・８５％）安の４万４９２６円５３銭だった。３営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち約６割にあたる２０１銘柄が下落した。前週末の米ハイテク株安を受け、東京市場でも半導体関連銘柄が大きく値下がりし、読売３３３の下落に影響した。トランプ米大統領が米連邦準備制度理事会（ＦＲＢ）の次期議長に指名