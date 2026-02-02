経団連会館前で、シュプレヒコールを上げる「非正規春闘」参加の組合員ら＝2日午前、東京都千代田区アルバイトや契約社員による「非正規春闘」の実行委員会は2日、企業との本格的な交渉が始まったと発表した。実行委によると、4回目。35の労働組合が参加し、160社に対し、10％以上の賃上げを要求する方針だ。東京都内で記者会見した首都圏青年ユニオンの尾林哲矢執行委員長は「非正規労働者の賃上げに企業はまだ後ろ向きだ。シ