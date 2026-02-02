【イスタンブール共同】米ニュースサイト、アクシオスは1日、ウィットコフ米和平交渉担当特使とイラン高官の会談が行われる可能性があると伝えた。トルコなどが仲介し、今週中にもトルコで実施する方向で調整中だとした。