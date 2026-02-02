北京児童病院と首都児童医学センターの児童成長・発育科や児童栄養科、児童皮膚疾患科では1日からオンラインでの初診が可能になった。中央テレビニュースが伝えた。中国国家衛生健康委員会は2026年1月から、北京市が全国に先駆けて、オンラインでの初診を1年間を期限に試験的に実施することを認可した。患者は上記の2病院の3診療科において、オンライン初診を予約できる。これまでオンライン診療はよくある疾患や慢性疾患の再診に