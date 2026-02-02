言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ・初級編」！今回は、地理やエンタメ、ファッションなど、多ジャンルのカタカナ語から言葉をピックアップしました。リズムよく文字を当てはめて、共通の2文字を導き出してください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□りか□□れこ□□ろへあ□□たぬーんヒント：サバンナが広がる巨大な大陸は……？答えを見る↓↓↓↓↓