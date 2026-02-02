Image: viewimage / Shutterstock.com 面倒臭いことは全部やってくれるパーソナル秘書そのもの！昨年、Google（グーグル）は自社のAIモデル「Gemini」をChromeブラウザに組み込みました。そして今回、その動きをさらに加速させて、Gemini 3モデルをブラウザにさらに深く組み込む新機能を発表しました。マルチタスクができるサイドパネル、Googleアプリとの連携、そしてユーザーの指示に従っ