Mrs．GREENAPPLEのボーカル＆ギター大森元貴が、2月2日（月）に自身のInstagramを更新。現地時間2月1日（日）に、アメリカのロサンゼルスにあるクリプト・ドットコム・アリーナにて開催された「第68回グラミー賞授賞式」に参加した様子を投稿し、「グラミー賞凄すぎ!!!」「めちゃかっこいいです！」などファンから驚きの声が上がっている。【写真】圧巻の景色！「グラミー賞」に再び降臨した大森＆若井■昨年の様子もおさらい