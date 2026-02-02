◆ソフトバンク春季キャンプ（2日、宮崎）移籍2年目の秋広優人内野手（23）がアーチストへと転身する。昨年5月に巨人からトレード加入も打率2割8厘、1本塁打と結果が出なかった。ただ、この日の打撃練習では柵越えを連発。見守った小久保裕紀監督も「バッティングが全然変わっていましたね。まだ2日ですけど、一番変わっているのは秋広かな」と期待感を口にした。滝のように流れる汗が充実感を現していた。全体練習後に行っ