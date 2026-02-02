ソフトバンクの今宮健太内野手（34）が、遊撃手争いを制すため、強度を上げた練習に取り組んでいる。1日から春季キャンプが始まった中、調整が一任されているS組とあって福岡県筑後市のファームで始動。2日も早朝から守備練習などに汗を流した。昨季は左ふくらはぎなどのけがが相次ぎ、出場は46試合にとどまった。現役時代に同じ箇所を痛めた小久保監督からアドバイスをもらい「じわじわと上げていったほうがいいという話があ