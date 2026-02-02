周知の通り、大岩剛監督が率いるU-23日本代表は、サウジアラビアで開催されていた先のU-23アジアカップで連覇を達成した。ロサンゼルス五輪に向けた強化のため、U-23ではなくU-21のメンバーで臨んだにもかかわらず、グループステージから相手を圧倒。３連勝でベスト８に進む。ヨルダンとの準々決勝は１−１のPK戦勝利と苦戦したものの、準決勝でライバルの韓国を１−０で撃破。とりわけ、前半はシュート数10本対１本と一方的に