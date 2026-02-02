８日に投開票される衆院選の期日前投票の中間状況が発表され、前回の同時期と比べて投票率があがっていることがわかりました。 県選管によりますと２月１日までに投票したのは８万５０７５人だったということです。 急な選挙で投票所入場券の発送が遅れている自治体もありますが、前回の衆院選の同時期と比較すると投票率は０．５５ポイント上回っています。 特に東広島市の投票率が高く、県選管の担当者は「市長選とあわせて投