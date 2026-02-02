広島銀行を傘下に置くひろぎんホールディングスが４月から１２月までの決算を発表しました。第３四半期では３期連続の増益となっています。 ひろぎんホールディングス 経営企画部 中室篤主計課長「四半期純利益は先ほど申し上げました通り３２９億５２００万円ということで、通期の業績予想４００億円に対しまして進捗率８２％と順調に進捗しております」 ひろぎんホールディングスの純利益は前の年の同じ時期