２日、中区の地下道で自転車同士による出会いがしらの事故があり、９０代の男性が意識不明の重体です。 午前９時２０分ごろ、中区基町の地下道で自転車同士による出会いがしらの事故がありました。 ９０代の男性が頭を強く打ち意識不明の重体です。