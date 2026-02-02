■園児たち「鬼は外！福は内！」福山市のかなりや幼稚園で行われた豆まき。園児たちは現れた４匹の鬼に豆に見立てた紙のボールを投げて鬼退治です。■泣く園児ＯＮ「せんせいおうちにかえりたい」なかには泣き出す子もいましたが、元気いっぱいに豆を投げると鬼は退散していきました。■園児「すごくたのしかった。こころの悪い鬼をたおしたいと思ってなげた」退治したのは自分の心の中の鬼。最後は仲良く記念撮影しま